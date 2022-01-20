В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов

Фото: pixabay.com/ArtTower

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли законопроект о полном запрете продажи в России вейпов и жидкого никотина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий Ярослав Нилов.

Помимо Нилова, авторами законопроекта выступили заместитель председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и глава комитета по регполитике Алексей Диденко.

— Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно – и риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, и поражение легких сильнее. Вносим в Госдуму законопроект ЛДПР, направленный на запрет продажи вейпов на всей территории России, — написал в Telegram-канале депутат от ЛДПР.

12 января стало известно, что подросток в Бийске умер после курения вейпа с сестрой и подругой. Ребята начали курить электронное устройство, а впоследствии почувствовали недомогание. На следующее утро бабушка обнаружила детей без сознания. Девочек увезли в медучреждение, а мальчика спасти не удалось.