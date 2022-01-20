Шольц: России пора признать, что сила в правде

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О результатах дипломатии по урегулированию конфликта на Украине говорить еще рано. Об этом на Всемирном экономическом форуме сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Германия выступает за сохранения территориальной целостности Украины и готова защитить республики от агрессии со стороны РФ.

Что касается отношений Берлина и Москвы, канцлер ФРГ напомнил Кремлю о выгодах Российско-германского сотрудничества. Более того, Германия всячески поддерживает диалог с Россией, передает Bloomberg.

12 января Шольц высказался о результатах переговоров России со странами Запада. По его мнению, наблюдается значительный прогресс. Стороны, как считает он, и впредь должны вести подобные переговоры. Вступление в диалог в «нормандском формате» поспособствует реализации решений ради прогресса.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.