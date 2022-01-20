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Посол РФ в ЦАР Бикантов: в 2018 году российских журналистов убили боевики группировки 3R

Георгий Соланович

В мире
Посол РФ в ЦАР Бикантов: в 2018 году российских журналистов убили боевики группировки 3R
Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике в 2018 году, могли стать жертвами боевиков группировки 3R. Об этом сообщил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

По его словам, журналисты передвигались по трассе Декоа-Сибю ночью без какой-либо охраны.

— По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R, — уточнил посол в беседе с РИА Новости.

В 2020 году боевики 3R, совместно с другими бандитскими группировками, совершили нападение на столицу ЦАР — Банги. Однако город выстоял и в следующем году армия республики оттеснила нападавших за государственную границу.

СПРАВКА «ВМ»

На территории ЦАР 31 июля 2018 года были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев. Они прибыли в страну, чтобы снять фильм-расследование, посвященный деятельности частной военной компании. Их тела были обнаружены в одном из наиболее криминальных районов республики.

Третьего февраля 2020 года предыдущий посол в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что российские журналисты могли стать жертвами криминальных элементов из других стран.

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