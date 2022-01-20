Петр Бирюков: Территории возле трех станций МЦД-2 благоустроили в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курьяново Карта всех событий

За прошедший год специалисты Комплекса городского хозяйства столицы благоустроили территории возле трех станций второй линии Московский центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в четверг, 20 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В прошлом году завершились работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к станциям МЦД-2 «Щукинская», «Курьяново» и «Печатники», — заявил он.

По словам заммэра, благоустройство позволило сделать более комфортными существующие пешеходные маршруты, а также обустроить альтернативные маршруты для пассажиров и местных жителей.

Так, например, в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью порядка четырех тысяч метров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций.

Также на территориях обустроили удобные тротуары, отделенные от проезжей части бордюрами. Кроме того, было установлено более 150 фонарей и уличных торшеров и установлено 11 современных остановочных павильонов. Территории возле станций были озеленены.

Специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве за минувшие 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) в среду, 22 декабря. В ведомстве отметили, что за прошедшие месяцы 2021 года реставраторы завершили работы более чем над 170 артефактами.