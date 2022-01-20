Большинство вопросов на пресс-конференции Байдена касались России

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Пресс-конференция президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая состоялась в среду, 19 января, длилась около двух часов. Многие из вопросов журналистов касались России.

В общей сложности американский лидер говорил с представителями СМИ 1 час и 53 минуты.

По традиции, множество вопросов касалась внутренней политики США. Так, например, журналистов интересовала тема инициатив Белого дома по части реформ национальной экономики и борьба с пандемией COVID-19.

При этом 5 из 24 вопросов, которые касались внешней политики, были посвящены отношениям с РФ. Примечательно, что каждый из этих вопросов состоял из нескольких блоков.

Журналистов интересовали вопросы касательно Украины, гарантий безопасности и новой встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

20 января Байден сообщил, что РФ заплатит «большую цену» в случае нападения на Украину. Он уточнил, что российские банки не смогут проводить никаких операций с долларом.