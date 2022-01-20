«Это будет катастрофой для России»: Байден рассказал о последствиях эскалации на Украине

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России придется заплатить большую цену, если Москва продолжит накалять ситуацию на Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил президент США Джо Байден.

— Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину. Если они (русские – прим. «ВМ») сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену, — передает слова американского лидера РИА Новости.

Первого ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.