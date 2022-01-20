Гарантийная поддержка предпринимателей столицы в 2021 году составила 15,4 миллиарда рублей

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Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы заключил 977 договоров поручительства. Их общая сумма превысила 15,4 миллиарда рублей, а всего у кредиторов предприниматели получили 32,8 миллиарда.

— Важным драйвером роста стали развернутые на федеральном и городском уровнях программы льготного кредитования. Так, из 32,8 миллиарда рублей, привлеченных предпринимателями в 2021 году с поддержкой фонда, более 29 процентов имели низкую процентную ставку за счет субсидий Правительства Москвы и еще 12 процентов — за счет льготных федеральных программ, — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, поддержка действительно оказывалась именно малому бизнесу — 88 процентов заемщиков были владельцами микропредприятий и малого бизнеса. Еще 12 процентов оказались представителями среднего бизнеса.

Средний размер поручительства фонда составляет 20 миллионов рублей, максимальный — 100 миллионов. Важную роль в кредитовании бизнеса играют крупнейшие банки страны. Фонд при кредитовании покрывает до 70 процентов стоимости долга, остальное предприниматель должен обеспечить самостоятельно, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Сегодня Москва предлагает широкую линейку программ льготного финансирования, которые дополняют друг друга и могут использоваться параллельно. В декабре стартовала программа кредитования начинающих предпринимателей, где фонд покроет поручительством 70 процентов, а оставшуюся часть — субсидия Москвы. Действует также субсидиарная поддержка, — резюмирует Фурсин.

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