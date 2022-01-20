Центр «Мои документы» отремонтируют в районе Свиблово

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Игарский проезд, 8 Карта всех событий

В столичном районе Свиблово отремонтируют центр госуслуг «Мои документы». Он находится в доме №8 в Игарском проезде. На время проведения работ посетителей будут принимать в МФЦ Бабушкинского района, расположенного в первом корпусе дома №1 на улице Летчика Бабушкина.

Специалисты обновят входы в здание, инженерные системы, внутреннюю отделку, перекрытия и фасад. Капремонт с момента постройки здания в 2006 году здесь не проводился.

— В настоящий момент на объекте ведутся демонтажные работы, также приступили к устройству новых перегородок. В рамках капитального ремонта помещение будет обновлено. Это позволит более рационально и комфортно разместить сотрудников в рабочих кабинетах, а также обустроить различные зоны приема граждан. После того как возведут перегородки, приступят к отделочным работам, укладке напольных покрытий и монтажу дверных блоков и подвесных потолков, — сообщил начальник управления департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

Помимо инженерных систем, в МФЦ модернизируют пожарную и охранную сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией, системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В зависимости от назначения помещений, при их отделке будут использовать разные материалы — керамогранит, ламинат, и т. д.

По словам Васютина, в помещениях будет подготовлено все необходимое для людей с ограниченными возможностями по здоровью,, в том числе и специальные окна для приема посетителей. Установят комнату матери и ребенка, зону ожидания и приема посетителей, а также места для установки банковских терминалов.

Он отметил, что и для сотрудников центра создадут отдельную комнату для отдыха и обеда. Отдел миграции оснастят современным оборудованием для выдачи загранпаспортов нового поколения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном центре госуслуг в районе Южное Медведково проведут капитальный ремонт. Он расположен в доме № 2 на Полярной улице. Москвичей принимает МФЦ в Северном Медведкове (Полярная улица, дом 31, строение 1). Работы планируют закончить до конца 2022 года.