Вирусолог рассказал, зачем в России сократили срок карантина с 14 до 7 дней

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Сокращение срока карантина с 14 дней до недели распространяется на тех, кто находился в контакте с заболевшим COVID-19. При этом те, кто болеет в настоящее время, должны соблюдать изоляцию до момента выздоровления. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, решение о сокращении было принято в связи с тем, что инкубационный период при штамме коронавируса «омикрон» не превышает недели.

— Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. Потому что штамм «омикрон» имеет короткий инкубационный период, который не превышает семь дней, — цитирует специалиста ТАСС.

Он также уточнил, что карантин был сокращен с целью стабилизировать рабочий график россиян, которые хотят раньше выйти в офис.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что срок карантина для заболевших коронавирусной инфекцией россиян сократят до семи дней.