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Мужчина взял в заложники ребенка в городе Филадельфия

Полина Долганова

Происшествия
Мужчина взял в заложники ребенка в городе Филадельфия
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В американском городе Филадельфия мужчина взял в заложники ребенка и закрылся в доме. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в сервисе об инцидентах Intel Point ALERT.

Уточняется, что мужчина угрожает выстрелить в малыша, если к дому приблизятся сотрудники полиции.

Злоумышленник также позвонил в 911 вечером в среду, 19 января, и сообщил, что у него имеется оружие. Он также заявил, что может выстрелить в кого-то.

На место случившегося прибыли спецназовцы, которые хотели выйти на контакт с преступником, однако он игнорирует все обращения.

Недавно в США в штате Техас неизвестный мужчина захватил заложников в синагоге. Злоумышленник выдвинул свое требование. Мужчина требует освобождения его сестры, осужденной за покушение на убийство американского солдата. Неизвестный удерживал четверых заложников. Известно, что пока власти не подтвердили личность мужчины. Однако он сам заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Саддики. С мужчиной разговаривал переговорщик ФБР.

Позже все заложники были освобождены.

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