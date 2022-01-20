Трамп раскритиковал поведение Байдена на пресс-конференции

Фото: Whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему никогда не позволили бы вести себя во время своей пресс-конференции так, как это делает нынешний глава Белого дома Джо Байден.

— Как так получается, что Байден вызывает журналистов по списку, во всех случаях получает мягкие вопросы и потом читает ответы? — задался вопросом политик, чьи слова приводит Интерфакс.

Пресс-конференция президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которая состоялась в среду, 19 января, длилась около двух часов. Многие из вопросов журналистов касались России. В общей сложности американский лидер говорил с представителями СМИ 1 час и 53 минуты.

5 из 24 вопросов, которые касались внешней политики, были посвящены отношениям с РФ. Примечательно, что каждый из этих вопросов состоял из нескольких блоков.