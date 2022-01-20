В ВОЗ призвали страны отменить ограничения на международные поездки

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Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратился к государствам с просьбой ослабить коронавирусные ограничения, которые касаются международных поездок. Об этом говорится в опубликованном организацией заявлении.

По мнению представителей ВОЗ, такие ограничения способствуют экономическому и социальному стрессу, с которыми приходится бороться разным странам.

В организации добавили, что такие меры никому не пошли на пользу. Об этом свидетельствует распространение штамма коронавируса «омикрон».

В обращении ВОЗ также говорится, что власти должны продолжать тестировать гостей своих стран на коронавирус и помещать их на карантин при необходимости. При этом такие меры стоит применять, уважая права каждого человека.

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