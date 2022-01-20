Музей Победы подготовил программу о студентах в годы ВОВ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Музее Победы на Поклонной горе 25 января пройдет экспозиция, посвященная студентам в годы Великой Отечественной войны. Посетителям в онлайн-формате расскажут о «ночных ведьмах», подвигах курсантов и молодогвардейцев, а также предложат посмотреть военные фильмы.

— 22 июня 1941 года нацистская Германия неожиданно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Эта атака положила начало жестокому кровопролитному конфликту, который длился несколько лет. Тот роковой день разделил жизни миллионов людей на до и после. Тяжелые военные времена сказались на работе высших учебных заведений и судьбах их воспитанников, — сообщил директор Музея Победы Александр Школьник.

Все материалы будут опубликованы до 10 часов утра 25 января на сайте музея. Посмотреть их можно бесплатно до 23:00 того же дня. Предварительной регистрации для этого не требуется.

Программа состоит из выставки «Студенты в годы войны», которая посвящена организации учебного процесса в институтах и университетах в ВОВ, онлайн-экскурсии «Молодые герои» по экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая победа!», а также кинопоказа фильма «Молодая гвардия».

Мероприятия приурочены к 25 января — Дню российского студенчества, учрежденному в 1755 году. Тогда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, передает официальный сайт мэра столицы.

Накануне сообщалось, что Музей Победы представляет вниманию гостей выставку о работе противовоздушной обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Например, посетители увидят пожарную каску середины 20-х годов XX века. Она принадлежала Аркадию Николаевичу Луппола, служившему в 25-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе Ладожского бригадного района ПВО Ленинградского фронта. Шлем передан в дар бойцом вместе с коллекцией памятных знаков, почтовых марок и монет.