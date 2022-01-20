«Что вы ждете?»: Мясников порекомендовал не обращаться в поликлинику при ОРВИ
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Если у человека поднялась температура до 38 градусов и он почувствовал проявление у себя симптомов ОРВИ, то лучше всего отлежаться дома, а не идти в поликлинику. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, накануне он получил СМС-уведомление о росте числа случаев заболевания коронавирусом в Москве из-за штамма «омикрон». При этом в сообщении содержался совет посетить поликлинику без записи.
— Зачем при симптомах ОРВИ при температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу — зачем? Что вы ждете от такого обращения? Чтобы вас успокоили, заверили, что все хорошо и дали те же капельки в нос и парацетамол? — негодовал Мясников в своем Telegram.
Он также заявил, что множество обращений может создать сложности в работе медиков.
Специалист рекомендовал проявлять благоразумие и лечить ОРВИ так, как это всегда делали ранее.
До этого Мясников рассказал, что две трети населения планеты переболеют штаммом коронавируса «омикрон». Устоят перед этим вариантом COVID-19 только не восприимчивые к инфекции люди. По его словам, избежать заражения «омикроном» не смогут даже вакцинированные.