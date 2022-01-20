Четвертый дом по реновации передадут под заселение в Хорошево-Мневниках в 2022 году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 5к1 Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники в 2022 году передадут под заселение четвертый дом по программе реновации жилья. Новостройка находится на улице Генерала Глаголева. Об этом в четверг, 20 января, заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новостройка на улице Генерала Глаголева, дом 5, корпус 1 введена в эксплуатацию в конце 2021 года. В течение 2022 года запланирована ее передача под заселение, таким образом, этот жилой корпус станет четвертым заселяемым по программе домом в районе Хорошево-Мневники. Новые квартиры будут предоставлены более чем 450 жителям, — рассказал он.

В районе переселены или находятся в процессе переезда жители семи старых пятиэтажек. Они получили новые квартиры в трех домах по реновации.

— В прошлом году стартовало заселение трех реновационных домов: на улице Демьяна Бедного (д. 22), улице Мневники (д. 6А) и на Карамышевской набережной (д. 22А). Большинство жителей отселяемых домов выразило согласие на переезд или уже переехало в новое жилье, — сообщил Левкин.

Всего в Хорошево-Мневниках по программе реновации должны переселить жильцов из 156 домов, чья общая площадь составляет более 518 тысяч квадратных метров. В них проживает 30,9 тысячи человек.

До этого сообщалось, что в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации. Новостройка находится по адресу улица Генерала Глаголева, дом 5, корпус 1, она расположена недалеко от Серебряного Бора.