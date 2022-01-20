Наталья Сергунина: На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Ежегодный благотворительный день пройдет 22 января в восьмой раз на катке ВДНХ. В нем примут участие известные благотворители и основатели фондов. Об этом в четверг, 20 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, среди гостей благотворительного дня будут художественный руководитель театра МХТ имени Чехова, актер Константин Хабенский, актеры театра и кино Егор Бероев, Ксения Алферова, Андрей Бурковский, Виктор Добронравов, а также фигуристка Евгения Медведева и другие.

— Все средства, собранные в этот день от продажи билетов на каток, будут направлены на благотворительность. Их перечислят таким авторитетным организациям, как фонд Константина Хабенского, фонд помощи хосписам «Вера» и фонд поддержки людей с особенностями развития «Я есть», — рассказала Сергунина.

Как добавил Константин Хабенский, благотворительные дни на катке ВДНХ — традиция. Это наполняет одно из самых любимых зимних развлечений дополнительным смыслом.

— Помогать можно по-разному, даже просто катаясь на коньках на любимом катке. Мы рады, что вместе с сотнями людей, которые придут к нам в субботу, мы сможем поддержать подопечных сразу трех фондов, — добавил актер.

Организаторы благотворительного дня подготовили для гостей катка выставки множество мероприятий. Запланированы мастер-классы, выступления уличного театра и программа «Союзмультпарка». Ведущими мероприятия станут шоумены Игорь Паньков, Татьяна Борисова и Руслан Рамазанов.

Отмечается, что за предыдущие семь лет в рамках благотворительного дня на катке для фондов-участников было собрано более 21 миллиона рублей.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году более 450 учеников детских технопарков Москвы одержали победу в национальных конкурсах.

В детских технопарках, рассказала заммэра, создано 111 тематических лабораторий, в которых ведется обучение более чем по 400 программам. За прошедший год ученики одержали множество побед в юношеских состязаниях.