Эксперт спрогнозировал исчезновение пластиковых банковских карт в России

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В течение пары лет россияне практически полностью перестанут пользоваться пластиковыми банковскими картами. Такой прогноз дал управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

По его словам, количество цифровых и пластиковых карт у россиян достигнет равновесия в 2022 году.

— Далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность, — предсказал специалист.

Он также заверил, что еще через несколько лет количество людей, которые будут пользоваться пластиковыми карточками, не будет превышать 15 процентов.

При этом такой вид кредита, как ипотека, со временем полностью перейдет в онлайн, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в России в 2022 году могут закрыть около тридцати кредитных организаций. Отмечается, что подобный сценарий может произойти из-за отзыва лицензий либо их добровольного аннулирования. Финансовые учреждения могут прекратить свою деятельность и из-за слияния с другими банками или поглощения более крупными игроками на рынке.

«Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как обезопасить свои деньги, если есть вложения в кредитной компании на грани закрытия.