Главный лор Москвы рассказал, как поступить при первых признаках «омикрона»

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Симптомы штамма коронавируса «омикрон» схожи с привычной ОРВИ, поэтому необходимо начинать лечение с первых дней заболевания. Об этом в четверг, 20 января, заявил главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

Симптоматика болезней схожа — заложенность носа, боль и першение в горле. Лечиться можно привычными способами, но нужно начинать это делать сразу и следить за самочувствием.

— Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4–5 раз в день, полоскать горло. Для уменьшения болевых симптомов можно применять таблетки или спреи с анестетиком, очень важно, что употреблять их можно не чаще двух–трех раз в день, — передает его слова издание «Аргументы и факты».

Для снятия заложенности носа, считает врач, можно использовать спреи с солевым раствором и сосудосуживающие капли. При этом каплями лучше не пользоваться более семи дней. Длительный насморк стоит лечить растворами, уверен Крюков.

Также он предупредил об использовании антибиотиков. Ни в коем случае нельзя принимать их самостоятельно — только после назначения лечащего врача. Для улучшения состояния можно регулярно проветривать и увлажнять воздух, больше дышать на улице.

Накануне главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина заявила, что при первых признаках заражения штаммом коронавируса «омикрон» необходимы обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты. Она отметила, что начало болезни сопровождается интоксикацией, головной и мышечной болями, а также высокой температурой. С ними помогут справиться не менее двух литров жидкости в сутки, мониторинг температуры тела и при необходимости прием жаропонижающих препаратов, среди которых ибупрофен или парацетамол.