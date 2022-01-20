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Тренер Урманов дал прогноз на выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Ирина Игнатенко

Спорт
Тренер Урманов дал прогноз на выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Российский фигурист-одиночник и тренер по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов дал прогноз на выступление российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

По его словам, необходимо поддерживать всех спортсменов сборной, хотя очевидно, что женская команда фигуристок на данный момент является сильнейшей в мире. Но не стоит списывать со счетов и представителей мужской сборной.

— Мировых конкуренток у них в женском одиночном катании меньше. Поэтому у них шансов больше. А мальчишкам нужно продолжать делать то дело, которое они подготовили. Каждый должен стараться сделать максимум, который он может показать, а дальше все будет зависеть от результатов, — отметил Урманов в комментарии ФАН.

По мнению Урманова, российские фигуристы могут одержать победу как в командных, так и личных первенствах.

Тренер добавил, что признания достоин каждый, кто сумел стать счастливым обладателем путевки на Олимпиаду.

Ранее чемпион мира и Европы Илья Авербух назвал шансы российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

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