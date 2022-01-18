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«Четыре золота из пяти»: Авербух назвал шансы российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Динара Кафискина

Спорт
«Четыре золота из пяти»: Авербух назвал шансы российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время выступления / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который состоялся в Эстонии накануне Олимпийских игр — 2022, закончился полной и безоговорочной победой российских фигуристов. Наши ребята завоевали все золотые медали. Что ждет нашу сборную в Пекине, выясняла «Вечерняя Москва».

Итоги чемпионата Европы стали бальзамом на душу россиян. На счету наших спортсменов в Таллине 9 наград — 4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые.

В женском одиночном катании победу одержала действующая чемпионка России Камила Валиева. В короткой программе фигуристка установила мировой рекорд. Второе и третье места также заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы второй раз подряд. Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов также второй раз подряд выиграли соревнования. Неожиданной, но очень приятной для тренерского штаба стала победа 18-летнего россиянина Марка Кондратюка в мужском одиночном катании. Российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли и установили три мировых рекорда.

Кто поедет в Пекин, мы узнаем только в 20-х числах января.

— При самом благоприятном исходе мы можем рассчитывать даже на четыре золота из пяти, включая командный турнир, — поделился прогнозом на ОИ-2022 чемпион мира и Европы Илья Авербух. — У нас есть шансы получить золото в командном турнире, в женском одиночном катании и в парном катании. Сложнее будет завоевать медали в танцах и практически невозможно в мужском одиночном катании.

В каждой команде у нас есть свои лидеры. Главным фаворитом является Камила Валиева. В танцах — Виктория Синицына — Никита Косолапов, в парах — есть три равные пары, но чуть больше превосходства все-таки у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Они лидируют на протяжении всего этого сезона.

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