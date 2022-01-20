Более 270 тысяч договоров заключили столичные заказчики на портале поставщиков в 2021 году

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На столичном портале поставщиков в 2021 году были заключены 277,2 тысячи договоров на сумму 47,8 миллиарда рублей. Из них 40 миллиардов рублей потрачены на закупки у среднего и малого бизнеса. Об этом в четверг, 20 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— У представителей малого и среднего бизнеса приобрели свыше 220 тысяч товаров, работ и услуг — это почти 80 процентов от всех договоров, заключенных на портале поставщиков. Сумма по таким контрактам ежегодно растет: за 2019 год она составила 21,2 миллиарда рублей, в 2020-м выросла почти до 34 миллиардов рублей, в 2021 году достигла 40,4 миллиарда рублей, — рассказал он.

Наибольшей популярностью пользовались строительные товары и техника. Как отметил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, зарегистрироваться на портале может любой желающий предприниматель. Для этого необходима квалифицированная электронная подпись. Затем он может предлагать свои товары и услуги заказчикам. На площадке реализована работа с искусственным интеллектом — нейросеть помогает выбрать подходящие категории и формирует персонализированные подборки, передает официальный сайт мэра столицы.

— На сегодняшний день портал представляет собой удобный рабочий инструмент для участия в закупках с госзаказчиками и коммерческими организациями. В 2021 году обновилась витрина товаров и услуг портала поставщиков, появилась возможность подписаться на закупки по конкретному региону и создать сайт-визитку поставщика для дополнительного продвижения предоставляемых товаров и услуг без вложений со стороны предпринимателя, — отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

До этого сообщалось, что на портале поставщиков зарегистрировано свыше 250 тысяч пользователей, 45 тысяч из них завели свои учетные записи в 2021 году. При этом 90 процентов пользователей сервиса — представители малого и среднего бизнеса.