Московские больницы закупили более 3,5 тысячи единиц оборудования для лечения пациентов с COVID-19

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Столичные больницы закупили более 3,5 тысячи единиц нового дополнительного оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Треть из них уже поступила в учреждения, оставшиеся скоро доставят. Об этом в четверг, 20 января, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве, аналогичного скачка в госпитализациях мы пока не видим. Однако мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Поэтому делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение всех больных коронавирусной инфекцией, в том числе на стационарном уровне, — рассказала она.

Для наилучших условий лечения клиники обеспечиваются лучшим оборудованием, разрабатываются уникальные цифровые сервисы.

В больницы закупили диагностическую, реанимационную, лабораторную технику, а также медицинскую мебелью, системы для транспортировки больных и т. д. Кроме того, в учреждения поступают аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более двух тысяч единиц оборудования поступит в новый реанимационный блок резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники», открытый в прошлом году. Остальное распределят по другим больницам.

До этого главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков заявил, что симптомы штамма коронавируса «омикрон» схожи с привычной ОРВИ, поэтому необходимо начинать лечение с первых дней заболевания. По его словам, симптоматика у обеих болезней схожа — заложенность носа, боль и першение в горле. Лечиться можно привычными способами, но нужно начинать это делать сразу же и следить за самочувствием.