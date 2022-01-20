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Сергей Собянин выделил более 857 миллионов рублей на реставрацию памятников в столице

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин выделил более 857 миллионов рублей на реставрацию памятников в столице
Фото: roscongress / Евгений Реутов
Россия, Москва, Новая Басманная улица Карта всех событий

Городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал в четверг, 20 января, мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, за счет денежных средств специалисты воссоздадут уникальный четырехъярусный иконостас XVIII века церкви Святых Апостолов Петра и Павла. Он расположен на Новой Басманной улице.

Помимо этого, предусмотрена реставрация исторического здания Московского городского мещанского училища на Ленинском проспекте. В настоящий момент здесь находится Горный институт Национального исследовательского технологического университета, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что специалисты продолжат возрождать остров Балчуг и реставрировать части знаменитого Дома на набережной в наступившем году. Также в 2022 году реставраторы планируют завершить работы в Театре эстрады и начать работы по возвращению исторического облика и интерьеров кинотеатра «Ударник».

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