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Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых от COVID-19 туристов без карантина

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых от COVID-19 туристов без карантина
Фото: Pixabay

Власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.

По словам главы отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиты Андамо, теперь программа распространяется на туристов из любых государств.

— Потребуется сдать два ПЦР-теста — по прибытии и на пятый день нахождения в стране, — сказала представитель ведомства.

Она также напомнила, что все туристы также должны иметь отрицательный ПЦР при посадке на самолет.

По словам Андамо, туристам необходимо забронировать номера в отелях на первый и пятый день пребывания в Таиланде, а также заранее оплатить два теста на COVID-19, передает ТАСС.

Накануне комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратился к государствам с просьбой ослабить коронавирусные ограничения, которые касаются международных поездок. Об этом говорится в опубликованном организацией заявлении.

По мнению представителей ВОЗ, такие ограничения способствуют экономическому и социальному стрессу, с которыми приходится бороться разным странам.

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