Более 570 тысяч заявок о помощи пенсионерам на дому приняли диспетчеры горячей линии

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Специалисты горячей линии оформили 573 тысячи обращений о помощи столичным пенсионерам, находящимся в домашнем режиме. Об этом сообщил глава московского департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак в четверг, 20 января.

Он отметил, что в период пандемии коронавирусной инфекции городские власти модернизировали систему социальной защиты для оперативного получения москвичами необходимых услуг.

— Для жителей столицы работает три профильные горячие линии: кол-центр Комплекса социального развития по вопросам коронавируса, где можно проконсультироваться на тему новой инфекции, а также заказать социальные услуги; «Говори руками» — для горожан с нарушениями слуха; кол-центр для доноров плазмы, куда могут обратиться москвичи, желающие поделиться своими антителами и помочь врачам спасать жизни. Чтобы москвичи смогли справиться со страхами, переживаниями и стрессом, открыт чат срочной психологической помощи Don’t panic и работает горячая линия психологической поддержки по номеру 051, — заявил руководитель ведомства.

Горожане старшего возраста и имеющие хронические заболевания могут обратиться за помощью на горячую линию. Специалисты доставят на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. Заявки принимают ежедневно с 8 утра до 9 вечера по номеру телефона +7 495 870-45-09, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Действие домашнего режима для пенсионеров продлили в Москве до 1 апреля 2022 года на фоне массового распространения агрессивной мутации коронавируса «омикрон». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 18 января.