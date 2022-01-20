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В Госдуме поддержали идею добавить баллы к ЕГЭ за создание просветительского контента

Полина Долганова

Общество
В Госдуме поддержали идею добавить баллы к ЕГЭ за создание просветительского контента
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Госдуме поддержали предложение о начислении дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в высшие учебные заведениям тем школьникам, которые создают на просторах интернета просветительские и культурные проекты. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

— Я бы расширил это предложение. Почему только на культурно-историческую? А другие просветительские программы, в том числе в области естественных наук? Почему нет? Мне кажется, это правильно. Я бы поддержал предложение Екатерины Мизулиной, — цитирует Смолина агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что образование должно делать интернет максимально безопасным, а не контрпросветительским.

Накануне член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в российском сегменте интернета наблюдается дефицит позитивного и полезного контента. Чтобы это исправить, эксперты Лиги безопасного интернета предложили поощрять школьников за публикацию подобного контента. По ее словам, поощряться будет контент, который носит культурную или образовательную ценность.

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