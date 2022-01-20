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Мобильное приложение «Моя Тройка» заработало в Туле. В скором времени его внедрят и в другие регионы страны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 20 января.

В ведомстве отметили, что с помощью сервиса граждане могут пополнить баланс карты «Тройка», подключить автопополнение, найти места, где можно пополнить проездной билет, проверить текущий счет, привязать банковскую карту, а также просмотреть историю операций.

— За четыре месяца тестового режима больше 2000 жителей Тулы пополнили баланс «Тройки» через новое приложение компании «СберТройка», — завили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что мобильное приложение «Моя тройка» — полностью российская разработка.

— В рамках заседаний Госсовета по транспорту под председательством президента РФ была обозначена задача — создание сквозных цифровых технологий, преимущественно на основе отечественных разработок. Уже этой весной приложение «Моя Тройка» будет доступно для скачивания на смартфон, — заключил он.

19 января стало известно, что тестирование нового оборудования для турникетов началось на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии столичного метро.