Тестирование нового оборудования для турникетов стартовало в московском метро

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Россия, Москва, метро Проспект Мира Карта всех событий

Тестирование нового оборудования для турникетов стартовало на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 19 января.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент специалисты следят за работой нового контроллера зон проходов (КЗП). Впоследствии их количество увеличат в подземке.

— КЗП — «голова» турникета, к которой прикладывается билет, «Тройка», банковская карта или смартфон. Мы установили новое оборудование, чтобы начать его тестирование — пока он считывает «Тройку» и бумажные проездные билеты, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что новое оборудование обладает высокой скоростью считывания, яркой обводкой и шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров, а также позволяет оплачивать проезд без разблокировки смартфона.

В будущем специалисты планирует внедрить систему QR-кодов для оплаты проезда.

— В этом году все турникеты метро будут принимать банковские карты и виртуальную «Тройку» для оплаты проезда. Оборудование, которое планируем поставить, изготовлено отечественными производителями с использованием российского ПО. Таким образом по поручению мэра получается повысить комфорт пассажиров, сократить очереди в кассы, положительно повлиять на экологию, а также дать импульс для развития высокотехнологичной российской промышленности, — подчеркнул заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

До этого стало известно, что в 2022 году на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) заработает система оплаты проезда по Face Pay.