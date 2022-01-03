Оплата проезда по Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В 2022 году на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) заработает система оплаты проезда по Face Pay. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что в минувшем году по биометрии в метро зашли 122 тысячи человек.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что Face Pay является самым масштабным биометрическим сервисом оплаты проезда в мире. В настоящее время им пользуются около 55 тысяч пассажиров. В дальнейшем данный сервис планируется развивать.

— Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и в наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной «Тройкой» и социальными картами для студентов и школьников‎, — цитирует Ликсутова пресс-служба.

До этого сообщалось, что цены на билеты для проезда в общественном транспорте столицы выросли с 2 января. Так, разовая поездка по «Единому» билету подорожала на один рубль и составляет 61 рубль. Также на рубль изменилась стоимость билета на две поездки — сейчас она составляет 122 рубля. Цена разового проезда на МЦК, МЦД, метро по карте «Тройка» увеличилась на четыре рубля — до 46 рублей.

При этом стоимость поездки по Face Pay не изменилась и составляет 46 рублей. Цена билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦД, МЦК и наземный транспорт для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов также осталась на прежнем уровне.