Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оплата проезда по Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году

Илья Ашуров

Город
Оплата проезда по Face Pay заработает на всех станциях МЦК в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В 2022 году на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) заработает система оплаты проезда по Face Pay. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что в минувшем году по биометрии в метро зашли 122 тысячи человек.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заявил, что Face Pay является самым масштабным биометрическим сервисом оплаты проезда в мире. В настоящее время им пользуются около 55 тысяч пассажиров. В дальнейшем данный сервис планируется развивать.

— Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и в наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной «Тройкой» и социальными картами для студентов и школьников‎, — цитирует Ликсутова пресс-служба.

До этого сообщалось, что цены на билеты для проезда в общественном транспорте столицы выросли с 2 января. Так, разовая поездка по «Единому» билету подорожала на один рубль и составляет 61 рубль. Также на рубль изменилась стоимость билета на две поездки — сейчас она составляет 122 рубля. Цена разового проезда на МЦК, МЦД, метро по карте «Тройка» увеличилась на четыре рубля — до 46 рублей.

При этом стоимость поездки по Face Pay не изменилась и составляет 46 рублей. Цена билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦД, МЦК и наземный транспорт для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов также осталась на прежнем уровне.

Читайте также:
Транспорт Пассажиры МЦК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте