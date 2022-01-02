Стоимость проезда в московском транспорте выросла с 2 января

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Ряд цен на билеты для проезда в общественном транспорте столицы выросли с воскресенья, 2 января.

Разовая поездка по «Единому» билету подорожала на один рубль и составляет 61 рубль. Также на один рубль изменилась стоимость билета на две поездки, которая составляет 122 рубля. Цена разового проезда на МЦК, МЦД, метро по карте «Тройка» увеличилась на четыре рубля — до 46 рублей.

Стоимость абонементов на 90 и 30 дней тоже поднялась. Кроме того, появились новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней по цене 3720 рублей и 14 тысяч рублей соответственно.

При этом стоимость поездки по Face Pay не изменилась и составляет 46 рублей. Цена билета на 365 дней и проездного на три месяца на метро, МЦД, МЦК и наземный транспорт для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов также осталась на прежнем уровне.

Ежедневно БКЛ пользуются около 450 тысяч человек. За счет нового участка Большая кольцевая линия выросла почти в два раза. Самыми популярными станциями стали «Каховская» и «Кунцевская», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.