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Народный календарь. Почему не опасно заболеть 21 января

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему не опасно заболеть 21 января
Фото: Unsplash

По уверению наших предков, этот день славился метелями, вьюгами и буранами. Поэтому дата 21 января в народном календаре восточных славян получила название Емельян — накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние.

Тот, кто на Емельяна заболел, согласно народным поверьям, очень быстро поправится.

В это время окончательно прощались со Святками. На Руси до обеда не работали, а во второй половине дня брались за дела. В первой половине дня было принято ходить в гости и рассказывать интересные истории. Отсюда и пошла поговорка: «Мели Емеля, твоя неделя». Если 21 января метель, то в дорогу лучше не отправляться, потому что вьюга на Емельянов день считается особенно опасной.

Приметы погоды:

По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы.

Окна в доме запотели — к оттепели.

Иней на стогах — к дождливому лету.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему не опасно заболеть 21 января

Именины отмечают: Евгений, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминик, Емельян, Михаил, Юлиан.

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