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Инфекционист Яковлев оценил вероятность создания «омикрона» в лаборатории

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Яковлев оценил вероятность создания «омикрона» в лаборатории
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Версию об искусственном происхождении штамма коронавируса «омикрон» прокомментировал заведующий кафедрой инфекционных болезней эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев.

По его мнению, подобный устойчивый вирус довольно сложно синтезировать в лабораторных условиях.

—Такие возбудители называются химерами, и устойчивых химер пока никто в мире не создал, — пояснил эпидемиолог в комментарии ФАН.

Специалист добавил, что существует общемировой уровень развития биологии, перепрыгнуть через который довольно сложно. В настоящее время ученые могут создать химеру, которая вызовет заболевание у одного человека, но подобные вирусы не будут распространяться на других людей.

Яковлев отметил, что специалисты продолжат изучать свойства химер.

Ранее главный ЛОР Москвы Андрей Крюков рассказал, как поступить при первых признаках «омикрона». Для снятия заложенности носа, считает врач, можно использовать спреи с солевым раствором и сосудосуживающие капли. Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы.

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