Андрей Бочкарев рассказал о готовности северо-восточного участка БКЛ

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Общая строительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро оценивается в 86 процентов. Об этом в четверг, 20 января, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На северо-восточном участке БКЛ в настоящий момент возводятся три станции — «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Станции «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» уже построены и временно работают в составе Некрасовской линии. Общестроительную готовность участка на сегодняшний день мы оцениваем в 86 процентов, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Он сообщил, что в состав участка входит соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». Наибольшая готовность у станции «Сокольники», где уже началась архитектурная отделка вестибюля. Кроме того, там оборудуют две пересадки на Сокольническую линию метро, монтируют эскалаторы и инженерные системы.

На станции «Рижская» специалисты закончили монолитные работы. В вестибюле № 1 возводятся внутренние стены и перегородки, устанавливаются четыре эскалатора и металлоконструкции для монтажа инженерных систем, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— В технических помещениях станции ведется отделка. Завершаются монолитные работы и на «Марьиной Роще» — здесь также смонтированы эскалаторы, которые станут самыми длинными в московском метро, идет сооружение пассажирской платформы и монтаж инженерных систем, — резюмировал он.

До этого Бочкарев заявил, что специалисты в скором времени завершат монолитные работы на семи станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Он отметил, что для полного открытия линии необходимо достроить еще девять остановочных пунктов.