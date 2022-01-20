Наталья Сергунина: Компания Michelin выпустила первый тираж гастрономического гида по Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Первый тираж авторитетного гастрономического гида Michelin по столице поступил в продажу в России. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 20 января.

Она отметила, что 69 заведений общественного питания вошли в перечень. Материалы в печатном издании насчитывают свыше 120 страниц. Они представлены на русском и английском языках.

— Компания Michelin выпустила первый тираж своего гастрономического путеводителя по Москве. Продажи в России начались 20 января, а чуть позже они стартуют и на зарубежном рынке. Для нас важно, что, помимо отмеченных экспертами заведений, в печатную версию вошла информация о нашей гастрономической культуре и городе в целом. Поклонники гида из разных стран мира смогут познакомиться со столицей России как с современным и гостеприимным мегаполисом, а заодно взять на заметку интересные рестораны для будущей поездки, — заявила заммэра.

Приобрести путеводитель можно на платформе «Яндекс.Маркет». Иностранные граждане смогут вскоре купить его с помощью сервиса Amazon. Также просмотреть описание ресторанов можно на официальном сайте гида Michelin.

14 октября 2021 года семь заведений общественного питания в Москве получили награду «Красного гида» Michelin. Еще два столичных ресторана получили по две звезды от именитого рейтинга.

Одну звезду получили заведения Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Двойной награды удостоены рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden.