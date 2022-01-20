Собственники недвижимости более двух тысяч раз подтвердили свои права на объекты в ТиНАО

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Владельцы земель и недвижимости подтвердили свои права более чем на две тысячи объектов в Новой Москве за 2021 год. Об этом рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в четверг, 20 января.

Он отметил, что теперь горожане могут свободно распоряжаться имуществом. Так, в минувшем году Госинспекция по недвижимости провела работу с собственниками участков и капитальных построек в ТиНАО, у которых не зарегистрированы права в Едином государственном реестре недвижимости. В результате москвичи подали 2038 соответствующих заявок.

Овчинский добавил, что регистрация прав в ЕГРН позволяет подтвердить право на объект и его характеристики.

— Понимая важность этих документов и для горожан, и для различных ведомств, в 2021 году мы разослали уведомления о необходимости предоставить в Госинспекцию по недвижимости документы, подтверждающие права на земельный участок и объект капитального строительства, либо оформить документы в случае их отсутствия. Кроме того, совместно с префектурой ТИНАО во всех поселениях округа провели разъяснительные мероприятия с собственниками объектов недвижимости, — заключил он.

До этого стало известно, что в 2021 году москвичи осуществили максимальное количество регистраций недвижимости за время ведения статистики столичного Росреестра.