Несырьевой неэнергетический экспорт из России вырос на треть в прошлом году

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Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из России по итогам прошлого года вырос на 36 процентов до более чем 191 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты оценки аналитиков «Российского экспортного центра» (РЭЦ).

По данным экспертов, в период с января по ноябрь 2021 года ННЭ России составил 170,5 миллиарда долларов. При этом результаты целого года (191 миллиард) являются историческим рекордом.

Уточняется, что изначально специалисты прогнозировали годовой ННЭ России на уровне 185 миллиардов.

По итогам прошлого года наибольший рост российских поставок наблюдался в таких сегментах, как черный и цветной металл, удобрения и химические вещества, передает Интерфакс.

Недавно сообщалось, что товарооборот между Москвой и странами Евросоюза за девять месяцев 2021 года вырос до 95,61 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он добавил, что 48,5 процента общего российского товарооборота с ЕС приходится на Москву. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем вырос на 46,6 процента. Сальдо торгового баланса за 2021 год также является положительным и за последние девять месяцев выросло на 17 процентов.