«Одноклассники» выплатят более 1,2 миллиарда рублей разработчикам мобильных игр

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Социальная сеть «Одноклассники» выплатит более 1,2 миллиарда рублей разработчикам мобильных игр за минувший год. Уточняется, что в 2021 году аудитория таких игр составила свыше 13 миллионов пользователей. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе соцсети в четверг, 20 января.

Так, в указанный период создатели игр продемонстрировали уверенный рост. Показатели опередили уровень прошлого года на 25,7 процента.

— По сравнению с прошлым годом число ежедневных игроков в мобильные игры выросло на 16,3 процента. 82 процента игроков в «ОК» используют платформу Android, — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, соцсеть продолжает модернизировать рекламную монетизацию игр. Из-за этого в 2021 году на платформе «Одноклассников» заработало направление гиперказуальных игр. При этом доходы создателей за размещение рекламы в проектах увеличились в 3,3 раза.

— Рекорд месячных выплат создателям игр по рекламной монетизации в декабре превысил 33 миллиона рублей, — добавили в соцсети.

Самыми популярными играми стали «Сокровища пиратов», «Целуй и знакомься» и «Долина сладостей».

Ранее стало известно, что компания Microsoft объявила о планах приобрести компанию — разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.