Психолог дала советы, как не попасться на уловки мошенников в соцсетях

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О том, как отличить мошенника от настоящего эксперта в социальных сетях, рассказала психолог и гештальт-терапевт Елена Друма.

Эксперт отметила, что в обилии предложений различных курсов и марафонов надо научиться отличать качественную и ценную услугу от пустышки. Подобные предложения сначала необходимо оценить по нескольким параметрам. Если курс можно оплатить только при помощи перевода на карту физическому лицу, стоит задуматься: скорее всего, человек не платит налоги.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание: при оплате должен быть подписан договор или стоять пометка — публичная оферта. В случае отсутствия договора нет никаких гарантий о том, что услуга будет полезной.

Также стоит проверить образование людей, которые делятся своими знаниями.

— Человек с богатым жизненным опытом не может учить психологии, а пять лет проживания в США не гарантируют того, что вас легко и быстро научат английскому с нуля, — отметила Друма в комментарии ФАН.

Кроме того, стоит изучить отзывы, но не на страничке эксперта, а на сторонних сайтах.

До этого эксперт рассказала, какие ошибки совершают начинающие блогеры.