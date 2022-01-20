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Восемь железнодорожных станций отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Восемь железнодорожных станций отремонтируют в Подмосковье в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Ремонт и реконструкцию восьми железнодорожных станций проведут в области в наступившем году, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Так, капитально отремонтируют по одной платформе в пунктах «Снегири» и «Чехов», а также в Кореневе. Кроме того, работы проведут на двух платформах в Орехово-Зуеве.

Специалисты планируют заменить плиты перекрытия, ограждения и сходы, установить новые осветительные приборы, скамейки и урны. На всех платформах появятся линии безопасности и тактильная плитка.

Одна из платформ уже реконструирована на станции Шугарово. Вторую планируют ввести во втором квартале 2022 года. Также в этом году завершатся работы на станциях Катуар, Кабаново, Кривандино.

Ранее стало известно, что за прошедшие новогодние праздники более 8,6 миллиона пассажиров воспользовались Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Как отметили в ведомстве, это на 15 процентов больше, чем в праздничный период прошлого года. Наибольшей популярностью у пассажиров ЦППК пользовалось Ярославское направление.

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