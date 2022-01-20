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Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Сокольники» продолжается архитектурная отделка

Виктория Сикерина

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Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Сокольники» продолжается архитектурная отделка
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Специалисты завершили установку декоративных панелей на путевых стенах и балконах станции «Сокольники» большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 20 января.

Он отметил, что строители также начали монтировать декоративные панно на потолке остановочного пункта.

По словам заммэра, на станции «Сокольники» также закончены земляные и практически до конца завершены монолитные работы. Помимо этого, специалисты завершают устройство внутренних стен и перегородок и установку эскалаторов.

— Художественное оформление станции посвящено истории столичного метростроения. Изображения на стенах, балконе и потолке стилизованы под фотографии и плакаты 1940–50-х годов, а также символику Московского метрополитена, — добавил он.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что дизайн остановочного пункта объединит историю с современностью, а также напомнил, что станцию «Сокольники» открыли в 1935 году в составе первого участка подземки.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что общая строительная готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро оценивается в 86 процентов.

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