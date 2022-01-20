Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о бесплатных пересадках на наземном транспорте

Михаил Алимов

Город
Москвичам рассказали о бесплатных пересадках на наземном транспорте
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столичном наземном транспорте работают бесплатные пересадки внутри одного маршрута. Воспользоваться ими можно после привязки карты «Тройка» к личному кабинету приложения «Метро Москвы» и разово заплатить 46 рублей за проезд. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что за две недели работы бесплатных пересадок ими воспользовались уже 30 тысяч человек.

— Поездки на наземном транспорте должны быть такими же удобными и выгодными, как на метро, МЦК и МЦД. Поэтому по решению мэра Москвы в начале года мы организовали бесплатную пересадку внутри одного маршрута. Помимо Москвы, такая возможность есть ещё только в 2–3 городах мира. Теперь пассажир может выйти на остановке, затем продолжить поездку и не переплачивать за это. Или съездить по делам и тем же маршрутом вернуться домой, — цитирует Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

По его словам, наиболее популярными маршрутами для пересадок стали трамвай № 17, автобус м3 и электробус м16.

Накануне сообщалось, что автобусы московского сервиса «По пути» преодолели уже 650 тысяч километров без аварий и перебоев. Как отметили в ведомстве, этого удалось достичь благодаря инновационной системе безопасности, работающей в автобусах сервиса.

Читайте также:
Транспорт Максим Ликсутов пересадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Университет держит лидерство

Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Все мнения
О проекте