Детский омбудсмен сообщила, что в январе на подмосковных горках пострадали более 20 ребят

Ксения Мишонова

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратила внимание на проблему детского травматизма в зимнее время года.

Популярная на сегодняшний день и среди детей, и среди взрослых зимняя забава — катание на «ватрушках», к сожалению, нередко заканчивается визитом в травмпункт.

— С начала года на подмосковных горках пострадали более 20 детей. И это только те, кто обратился в службу 112! Почти половина из пострадавших получили травмы, катаясь на тюбингах, — отметила она.

Мишонова указала на то, что почти все травмы, о которых идет речь, дети получили на необорудованных горках. Наиболее частые неприятные последствия небезопасных катаний — сотрясение головного мозга, травмы позвоночника, переломы.

Детский омбудсмен призвала не пренебрегать защитными шлемами, которые могут предотвратить плачевные исходы в случае падений или переворотов, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее эксперт дал советы, как правильно кататься на тюбинге и как провести такой досуг без вреда для здоровья.