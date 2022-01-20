Более 25 миллионов пассажиров воспользовались аэропортом Домодедово в 2021 году

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Пассажиропоток столичного аэропорта Домодедово составил порядка 25,7 миллиона человек в 2021 году. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе авиагавани в четверг, 20 января.

Уточняется, что за указанный период было выполнено свыше 175 тысяч взлетно-посадочных мероприятий.

— Годовой трафик на внутрироссийских рейсах составил 20,1 миллиона человек, что на 23 процента выше показателя 2019 года. Наиболее динамично растущими направлениями в 2021 году стали Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Анапа, пассажиропоток на них вырос на 65 процентов по сравнению с 2019 годом и составил 6,4 миллиона путешественников, — отметили в пресс-службе.

При этом на 37 процентов выросла популярность направлений в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград и Краснодар.

Пассажиропоток на международных рейсах достиг почти пяти миллионов человек за минувший год. Самыми востребованными стали маршруты в Анталью, Ташкент, Дубай, Ош и Стамбул.

— В декабре 2021 года трафик аэропорта составил 1,8 миллиона пассажиров. На российских направлениях воздушная гавань обслужила 1,34 миллиона человек, что на восемь процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года, — заключили в аэропорту.

Ранее сообщалось, что свыше 150 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) за 2021 год. Этот показатель стал рекордным за пять лет существования кольцевой магистрали.