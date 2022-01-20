Главархив рассказал о зимней службе дореволюционных пожарных

Фото Н. Щапова. 2 мая 1914 года. Главархив Москвы

Московские пожарные до 1917 года находились под управлением полиции. Руководил пожарным ведомством брандмайор, который подчинялся приказам обер-полицмейстера. Об этом в четверг, 20 января, сообщили в Главархиве столицы.

В работе борцов с огнем очень ценилась скорость, поэтому они ложились отдыхать во время ночных дежурств в сапогах — чтобы успеть как можно быстрее приехать на место возгорания. Время приезда пожарной бригады на место соответствовало двум с половиной минутам.

Особо опасной была их работа зимой. Из-за погодных условий возрастали риски упасть с большой высоты, поскользнувшись, холод мог заморозить воду для тушения в бочках, и т. д. Для всего этого у столичных пожарных имелась специальная униформа и оборудование — трубы с печным подогревом, утепленные бочки, специальные сани и униформа. Особо качественной считалась заграничная, особенно английская. Только ближе к концу XIX века отечественная пожарная служба стала отдавать предпочтение продукции отечественных заводов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре столичный Главархив рассказал о работе врачей частной практики в 1930-е годы. Например, регулированием работы частных врачей с декабря 1939 года занимался Моссовет. Медики были обязаны заранее регистрировать кабинеты для приема в райздравотделе по месту жительства, после чего получали справку на право проводить частное обслуживание.