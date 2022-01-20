Захарова призвала Запад прекратить содействие милитаризации Украины

Фото: МИД РФ

Россия призывает Запад прекратить содействовать милитаризации Украины и перестать затягивать Киев в Североатлантический альянс. Об этом в четверг, 20 января, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивать ее в НАТО, — цитирует представителя МИД RT.

Захарова также рекомендовала Западу направить силы на способствование выполнения Киевом Минских соглашений и других обязательств.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.