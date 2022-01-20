Рафик Загрутдинов сообщил, что дом в форме полки с книгами по реновации введут в эксплуатацию в следующем году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Красных Зорь Карта всех событий

В столице по программе реновации жилья сдадут в эксплуатацию дом в форме полки с книгами. Он находится в Можайском районе. Об этом в четверг, 20 января, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Можайский по адресу улица Красных Зорь, владение 23/25, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время на площадке ведутся работы по устройству монолитных конструкций подземной части жилого дома. Ранее на этом месте стояла пятиэтажка, — рассказал он.

Жители получили новые квартиры. Пятиэтажку демонтировали, а территорию отдали под дальнейшую застройку по программе реновации.

Она будет иметь пять секций переменной этажности и сложную ступенчатую структуру, напоминающую полку с книгами. Фасады облицуют клинкерной плиткой светлого цвета. На первом этаже создадут вертикальные рельефные выступы, которые зададут дополнительный ритм фасаду на уровне глаз пешехода. Входные группы оформят витражным остеклением. Чтобы поддержать фасадную сетку, часть остекления лоджий выполнят из непрозрачного стемалита (закаленное эмалированное стекло) в цвет основного тона фасада.

Дом рассчитан на 320 квартир. Из них 61 — однокомнатная, 217 — двухкомнатных и 42 — трехкомнатных. Первый этаж сделают нежилым — там могут открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Также там разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

Дома оборудуют современными лифтами и всеми необходимыми системами безопасности, охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Территорию вокруг благоустроят и озеленят.

До этого сообщалось, что многоэтажку по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Западное Бирюлево на юге столицы. Дом возвели в Харьковском проезде. Здесь предусмотрено 312 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. При этом четыре жилых помещения оборудовали под потребности горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).