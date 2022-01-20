Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Харьковский проезд Карта всех событий

Многоэтажку по программе реновации жилищного фонда ввели в эксплуатацию в районе Западное Бирюлево на юге столицы. Об этом рассказал глава московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 20 января.

Он отметил, что дом возвели на Харьковском проезде. Здесь предусмотрено 312 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. При этом четыре жилых помещения оборудовали под потребности горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Первый этаж сделали нежилым, здесь расположились технические помещения, объекты инфраструктуры, комнаты консьержей, колясочные, кладовые и зона почтовых ящиков.

— Это первый дом, который ввели в эксплуатацию по программе реновации в этом году. Во дворах оборудованы пять детских и три спортивные площадки, а также территория для отдыха и прогулок жильцов, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова главы ведомства.

До этого сообщалось, что специалисты снесли 81 старый дом в Москве с момента старта программы реновации жилищного фонда. Также за указанный период в городе построили и сдали 177 новостроек, общая площадь которых составляет 2,3 миллиона квадратных метров. При этом под заселение уже передали 149 многоэтажек.