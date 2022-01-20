Эксперты оценили шансы Байдена переизбраться на второй срок

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На данный момент шансы Джо Байдена стать президентом США повторно невысоки. Это связано с ошибками и просчетами его команды и, как следствие, низким рейтингом. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктора исторических наук Юрия Рогулева, выборы в Конгресс в 2022 году способны повлиять на то, сможет ли Байден пойти на второй срок.

— С самого начала говорили, что это президент или на один срок, или даже на более короткий срок, так что посмотрим. Сейчас одним из реальных факторов будут выборы в Конгресс — промежуточные выборы, которые в этом году осенью состоятся. Если его администрация вместе с демократами провалится, то там шансы у него будут призрачные, — отметил эксперт.

Как заметила политолог Наталия Елисеева, Байден сможет продержаться до конца срока, но вряд ли будет переизбираться.

— Я полагаю, демократы будут выставлять кого-то другого. Не то чтобы Байден не угодил американцам — у его команды (нужно понимать, что у любого президента она есть) имеются определенные ошибки и просчеты в выстраивании стратегии. Но у них пока есть время все поменять, тогда отношение к демократам и Байдену будет лучше, — рассказала собеседница «ВМ».

Пока предпосылок к изменениям нет, потому что команда президента вместо решения внутренних проблем больше занимается внешней политикой, отметила эксперт. По такой схеме действовали ряд предыдущих президентов Америки.

При этом в стране по-прежнему сохраняются экономические проблемы, внутренние конфликты и социальное расслоение общества, подчеркнула Елисеева.

— Те победы и обещания, которыми Байден прикрывается (например, обещание вывести войска из Афганистана, которое он вроде как сдержал, но по факту это выглядит обычным бегством), конечно, рейтинга президенту не добавили, — отметила собеседница «ВМ».

По словам эксперта, в последнее время рейтинг президента США опустился до 33 процентов — это рекордно низкое значение за все время его правления. Влияют на ситуацию и СМИ, создающие различные домыслы по поводу здоровья Байдена: обращают внимание на его забывчивость, оговорки и странные заявления, резюмировала Елисеева.