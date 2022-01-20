«Президент на один срок»: что поменялось за год правления Джо Байдена

Фото: Whitehouse

20 января 2021 года состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Как с тех пор изменилась Америка, что привнес демократ во внешнюю политику своей страны, а также какие перемены при новом главе Белого дома возникли в отношениях США и России, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Проблемы сохранились

Байден имел большие планы, но их пришлось подстраивать под пандемию коронавируса, считает директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

— Экономические последствия стали развиваться в виде инфляции до семи процентов, что для Америки очень много, имели место перебои в поставках. Главное, конечно, — рост цен на бензин, что вызывает у американцев очень большое недовольство. Его планы с вакцинацией тоже оказались не столь радужными, поскольку ряды тех, кто сделал прививку добровольно, уже сократились, и остались те, кто не очень горел желанием. (Правительство — прим. «ВМ») пыталось ввести более жесткие требования по вакцинации (для крупных компаний, в частности), но Верховный суд запретил это делать, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что на фоне внутренних проблем добавились и внешние: вывод войск из Афганистана, обострение отношений с Китаем. По словам Рогулева, рейтинг президента и поддержка упали даже среди демократов: в частности, телеканал CNN стал критиковать Байдена.

Собеседник «ВМ» заметил, что положительных изменений во внутренней политике приход Байдена практически не принес.

— Можно отметить, что, хотя и в сокращенном виде, но его социально-инфраструктурный план в целом был одобрен. Однако как он будет реализован — большой вопрос. Байден с этого начал, а потом ситуация стала ухудшаться, сейчас судьба проекта под большим вопросом. Тем более есть инфляция, с которой нужно бороться, а дополнительные расходы для этого не очень подходят: из-за пандемии у государства выросли расходы, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что во время предвыборной кампании Байден провозглашал зеленую экономику, стал сокращать добычу и запретил строительство трубопроводов. В результате цены на энергию и бензин стали расти.

Политолог Наталия Елисеева подчеркнула, что за год правления Байдена в Америке остались актуальными те же проблемы, которые были раньше.

— Это и социальное расслоение общества, и экономические проблемы, и внутренние конфликты. Те победы и обещания, которыми Байден прикрывается (например, обещание вывести войска из Афганистана, которое он, вроде как, сдержал, но по факту это выглядит обычным бегством), конечно, рейтинга президенту не добавили, — рассказала она.

Елисеева заметила, что уже в начале президентства Байдена общество было довольно разнородным, и демократ далеко не всеми воспринимался как обновление американской политики. С учетом того, как происходили выборы и того, как быстро исчез из информационного поля бывший президент Дональд Трамп, внутренние конфликты усугубились.

Елисеева заметила, что главная ошибка команды Байдена заключается в распределении акцентов внимания.

— Вместо того чтобы заниматься внутренней политикой, идет перерасчет на внешнюю. Изначально была попытка борьбы с Китаем, причем, с точки зрения экономического момента, она не особо увенчалась успехом, и поэтому переключились на борьбу с Россией. Но это стандартная схема, этим занимался ряд предыдущих президентов, — отметила специалист.

Президент на один срок

Рогулев обратил внимание, что изначально про Байдена говорили как про президента, который не сможет переизбраться на второй срок.

— С самого начала говорили, что это президент или на один срок, или даже на более короткий период, так что посмотрим. Сейчас одним из реальных факторов будут выборы в Конгресс — промежуточные выборы, которые состоятся в этом году осенью. Если его администрация вместе с демократами провалится, то там шансы у него будут призрачные, — резюмировал эксперт.

Елисеева также отметила, что до конца срока Байден сможет продержаться, однако вряд ли пойдет на второй срок. Демократы будут выставлять другую кандидатуру, спрогнозировала она.

Фото: Whitehouse

Как отметила политолог, основная проблема заключается не в том, что Байден как-то не угодил американцам, а в ошибках и просчетах его команды.

— У них пока есть время все поменять, тогда отношение к демократам и Байдену будет лучше. Но пока предпосылок к изменениям нет, потому что США в лице Байдена идут по полупроторенной дорожке: внешний враг, попытка вылезти в глазах избирателей за счет победы в никому не нужной войне. В этом случае в информационной, — рассказала собеседница «ВМ».

В данный момент рейтинг главы США опустился до 33 процентов — минимальное значение за все время правления Байдена. Международная повестка и попытка создания образа президента-миротворца никак не спасают ситуацию, заметила Елисеева, поэтому первый год правления Байдена был не самым лучшим первым годом правления президента за всю историю США.

Эксперт обратила внимание, что на рейтинг главы Белого дома сильно влияют средства массовой информации.

— Понятно, что в СМИ создаются различные домыслы по поводу состояния здоровья президента, которые играют против него: его оговорки, забывчивость и довольно странные заявления, — заметила специалист.

США не стали союзником России

По мнению Рогулева, отношения России и США в период правления Байдена изменились слегка в лучшую сторону.

— С самого начала Байден выразил согласие безо всяких условий продлить Договор по ограничению стратегических вооружений, что и было сделано довольно быстро и оперативно. Байден согласился начать переговоры по новому соглашению, такие переговоры были начаты. Были встречи с Владимиром Путиным — очные и заочные, обозначены направления возможного сотрудничества, — рассказал эксперт.

Одно из таких направлений, которое американцы долго не решались реализовать, — борьба с киберпреступностью, заметил специалист. Однако теперь они решились, и была создана совместная группа. Так, недавно по запросу американской стороны в России была арестована хакерская группировка REvil.

Антироссийские настроения существовали в США до правления Байдена, с чем ему теперь приходится бороться, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Как мы знаем, усилили санкционное давление, и даже по поводу «Северного потока — 2» идут разговоры, хотя Байден не спешит вводить санкции. Так что в российско-американских отношениях наметилась некая позитивная динамика. Хотя надо сказать, что на фоне антироссийской кампании в СМИ, к которой приложили руку демократы и сам Байден как член предыдущей администрации, возникла антироссийская атмосфера, в которой Байдену очень трудно предлагать позитивную повестку дня, — рассказал собеседник «ВМ».

Рогулев отметил, что за год правления Байдена США не изменили свою политику в отношении Украины. По его словам, «Украина — как чемодан без ручки: и тащить тяжело, и бросить жалко. Вот они с этим чемоданом и пытаются что-то делать». Также он подчеркнул, что Украина является своеобразным рычагом давления на Россию, в который вложены большие деньги.

Нельзя сказать, что при Байдене США стали союзником России, считает Рогулев.

— Госсекретарь Блинкен — человек, настроенный против России и допускавший массу высказываний, которых от госсекретаря обычно не ждут. Виктория Нуланд пошла на повышение при Байдене, а это тоже человек далеко не дружественно настроенный к России. Так что это, скорее, инициатива Байдена, Белого дома и в какой-то мере Салливана, — отметил эксперт.

Елисеева также отметила, что США никогда не были другом для России. Любой президент продвигает довольно проамериканскую имперскую позицию на международной арене вне зависимости от партии, заключила специалист.