Ледовая арена в составе спорткомплекса «Самбо-70» появится на юго-западе Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Новоясеневский проспект Карта всех событий

Ледовый дворец возведут в составе центра спорта и образования «Самбо-70» в районе Ясенево на юго-западе столицы. Соответствующий проект утвердили в Москомэкспертизе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по городу в четверг, 20 января.

Уточняется, что объект появится на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорской и Тарусской.

По словам руководителя Москомэкспертизы Валерия Леонова, на первом этаже ледовой арены предусмотрены центр медицины и восстановления, технические зоны, вестибюль, насосная и пространство для персонала. На втором уровне здания оборудуют тренировочные и хореографические залы, а также тренерские, раздевалки, кафе, кабинет врача и помещение для ледовой техники.

— Также в составе центра организуют хореографические залы и зал акробатики, зал с искусственным льдом, индивидуальные зоны отдыха, а также основной зрительский уровень с выходом на трибуны, — уточнил председатель ведомства.

Фасады ледового дворца облицуют крупногабаритными алюминиевыми кассетами, а также украсят их декоративными колоннами, навесами и горизонтальными полосами.

Во дворе объекта предусмотрена парковка и благоустроенная зона с деревьями и газонами, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что 13 спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве в 2022 году.